Chris zoekt al jaar naar firma die zwembad wil herstellen, maar agenda’s zitten vol: “Niemand kan ons helpen”

Zoersel -

De orderboekjes van de Belgische zwembadbouwers zitten tjokvol. Dat ondervindt ook het gezin Troch uit Zoersel. In februari vorig jaar viel tijdens de storm Ciara een boom op hun zwembad. Alles is geregeld met de verzekering, maar ze zoeken al ruim een jaar naar een zwembadbouwer die de herstellingen wil uitvoeren. Niemand heeft tijd. “Typisch”, zegt Patrice Dresse van de Belgische Zwembadbouwers. Hij verwacht dat er dit jaar in België vijfduizend zwembaden worden aangelegd.