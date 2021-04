Enzo Scifo is wild van Romelu Lukaku: “Hij is van hetzelfde niveau als Haaland, Lewandowski en Benzema”

De eerste titel in meer dan tien jaar kan Internazionale nauwelijks nog ontglippen. Romelu Lukaku heeft zich dit seizoen ontpopt tot een spits van wereldformaat en dat is ook Enzo Scifo niet ontgaan.

De gewezen Rode Duivel was in een ver verleden één seizoen actief voor de Nerazzurri, voor wie hij in 1987 Anderlecht verliet. “Romelu gaat jullie verbazen”, zei Scifo twee jaar geleden aan La Gazzetta dello Sport toen Lukaku de overstap maakte van Manchester United. “Nu blijkt hij destijds gelijk te hebben gehad”, aldus de roze sportkrant.

“En dan te bedenken dat hij bij zijn aankomst in Italië zo zwaar bekritiseerd werd”, steekt Scifo van wal. “Hij werd beschuldigd van een gebrek aan techniek en te veel kansen te missen. Ik wist echter altijd al dat hij een ster is omwille van zijn kracht en hoe hij zijn linkervoet gebruikt. Lukaku is naar Italië gekomen zodat hij zich kon verbeteren en dat is gelukkig ook gebeurd. In een sterk team met een veeleisende trainer. Ik bedoel: noem mij één speler die beslissender is dan hem. Ik wist wel dat hij 30 doelpunten gingen scoren in een seizoen.”

Foto: AFP

‘Big Rom’ zit momenteel aan 27 goals voor Inter, waarvan 21 in de competitie. Dat zijn er vier minder dan topschutter Cristiano Ronaldo. De Rode Duivel heeft nog vijf wedstrijden om de Portugees van Juventus te pakken te krijgen.

“Voor mij is Lukaku van hetzelfde niveau als Haaland, Lewandowski en Benzema. Als België een prijs pakt, dan zal dat dankzij hem zijn. Zijn grote kracht is dat hij weet hoe te reageren in de moeilijke momenten en dat hij altijd zoekt naar zijn volgende doelpunt. Momenteel is hij in bloedvorm. Antonio Conte was ook de juiste man op de juiste plaats voor hem. Hij keek naar Lukaku, wilde Lukaku en zei meteen: dat is mijn man. Lukaku kon geen betere trainer gevonden hebben en vice versa.”