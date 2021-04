Hart van Clubsupporters bloedt om icoon Refaelov: “Mijn hond en mijn auto heten Rafa. En nu speelt die verrader bij Anderlecht”

Daar sta je dan, als je met je diepe liefde voor blauw-zwart je hond Rafa hebt genoemd, of je zoontje Lior, als eerbetoon aan de voormalige Club Brugge-held Lior Refaelov. Gaat die Refaelov toch wel voor aartsrivaal Anderlecht spelen, zeker? “Ik zit er nu mee, met mijn RAFA-nummerplaat van 1.000 euro”, zegt Rik Debrabandere.

Een beslissend doelpunt in de bekerfinale van 2015, in de laatste minuut, tegen Anderlecht dan nog. In het geschiedenisboek van Club Brugge staat de naam van de Israëliër Lior Refaelov echt wel met gouden ...