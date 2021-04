Brexit-akkoord geratificeerd door grote meerderheid in Europees Parlement

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is geratificeerd door het Europees Parlement. Daarmee kan het verdrag dat de relaties tussen de Unie en het VK na de Brexit in goede banen moet leiden, op 1 mei in werking treden.

Het debat en de stemming over de ratificatie vonden dinsdag al plaats, de uitslag werd woensdagochtend bekendgemaakt door parlementsvoorzitter David Sassoli. 660 parlementsleden stemden voor ratificatie, 5 stemden tegen. Er waren ook 32 onthoudingen.

Het akkoord regelt de handelsrelaties tussen de EU en het VK en legt ook de rechten en plichten van burgers en ondernemingen vast. Al op 1 januari trad het akkoord voorlopig in werking, na de ratificatie door het Europees Parlement staat niets de definitieve inwerkingtreding op 1 mei in de weg. Ook de EU-lidstaten moeten het licht nog op groen zetten, maar dat is slechts een formaliteit.

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft al tevreden gereageerd op de ratificatie. “Dit is een grote stap vooruit in de relaties tussen de EU en het VK en betekent de start van een nieuw tijdperk. De EU zal zich constructief blijven opstellen als een goede vriend en partner van het VK.”