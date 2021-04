Controversiële rapper Boef wil noodlijdende Nederlandse profclub kopen

Komt ADO Den Haag in handen van Boef? De Nederlandse rapper heeft op Instagram geroepen dat hij een bod van 2 miljoen euro wil doen op de Haagse profclub.

Spelers en ander personeel van ADO Den Haag verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst, nadat hen ter ore is gekomen dat de clubleiding niet in staat is de salarissen van mei en juni te betalen. Er is geen geld meer in kas om de rekeningen voor die maanden te voldoen. Hiermee dreigt zelfs een faillissement van ADO, dat op het veld degradatie wacht naar de Nederlandse tweedeklasse. Bij een faillietverklaring volgt zelfs de gang naar de derde klasse.



Op de achtergrond voeren de Chinese eigenaren gesprekken met partijen om de club te verkopen. Het meest serieus waren Zwitserse- (Cosinus Group) en Amerikaanse investeerders (World Soccer Holdings). De eerste kon niet aan de vraagprijs voldoen en de tweede wil eerst de structuur van de club aangepast hebben. Op dit moment verkeert de verkoop dan ook in een impasse.

ADO moet zo’n zeven miljoen euro kosten, waarvan twee miljoen direct als voorschot op tafel moet komen om het seizoen te kunnen afsluiten. Boef reageerde op Instagram op het nieuws dat ADO te koop zou staan. “Ik bied 2 miljoen @adodenhaag”, zo schrijft de controversiële rapper.

