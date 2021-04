Amerikaanse marine vuurt waarschuwingsschoten af naar Iraanse boten

De Amerikaanse marine heeft maandag waarschuwingsschoten afgevuurd nadat drie boten van de Iraanse kustwacht in de Perzische Golf te dicht bij twee Amerikaanse schepen waren genaderd. Dat heeft het Amerikaanse leger dinsdag gemeld.

Het incident vond maandagavond om 20.00 uur lokale tijd plaats. Drie speedboten van de kustwacht van de Revolutionaire Garde naderden tot 70 meter van het militaire patrouilleschip USS Firebolt en een boot van de Amerikaanse kustwacht, zo meldde woordvoerster Rebecca Rebarich van de vijfde vloot in Bahrein.

Ondanks verscheidene waarschuwingen via radioverbindingen en megafoons zetten de Iraanse boten hun manoeuvres voort, aldus de woordvoerster. Pas na het afvuren van waarschuwingsschoten vertrokken de boten.

Tweede incident

Het gaat om het tweede incident tussen de US Navy en Iraanse boten sinds het begin van het jaar. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de Amerikaanse marine daarbij waarschuwingsschoten lost.

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen vinden momenteel internationale onderhandelingen plaats over de heraansluiting van de Verenigde Staten bij het akkoord over het Iraanse nucleaire programma. Onder de vorige president Donald Trump waren de VS uit het akkoord gestapt.