Voorzitter van Portugese topclub FC Porto weet niet wat hem overkomt: makelaar valt cameraman uit het niets aan

FC Porto haalde weliswaar de kwartfinales van de Champions League, in de competitie loopt het niet van een leien dakje. Maandag werd alweer met punten gemorst.

De ploeg van trainer Sergio Conceiçao bleef op het veld van Moreirense steken op een 1-1-gelijkspel dankzij een late penaltygoal van Mehdi Taremi. De achterstand op leider Sporting Lissabon bedraagt nu al zes punten en er zijn nog maar vijf speeldagen te gaan in Portugal. Ex-Gouden Schoen Conceiçao kreeg na het laatste fluitsignaal een rode kaart voor het belagen van de scheidsrechter.

Hoog tijd voor een vraag aan voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa. Die verliet het stadion in het gezelschap van makelaar Pedro Pinho. De grote baas van Porto had niet zoveel zin in een interview en probeerde dat uit te leggen aan de journalist van TVI 24. Maar Pinho had dat anders begrepen en viel de man prompt fysiek aan.

Repórter de imagem da TVI foi agredido por Pedro Pinho, empresário de futebol.



Como defensores da liberdade de expressão pela qual tanto lutamos, a equipa da Cabine condena este ato cobarde e bárbaro sobre alguém que estava apenas a fazer o seu trabalho.pic.twitter.com/DLb7PfN4V4 — Cabine Desportiva (@CabineSport) April 26, 2021

De journalist is van plan klacht in te dienen tegen de voetbalmakelaar, die zich intussen al excuseerde aan aanbood de gemaakte kosten te vergoeden. Pinto da Costa liet in een mededeling weten dat hij het geweld van Pinho veroordeelt. De makelaar ontkende overigens wel dat hij agressief was. “Maar dat is niet het bericht dat wij hebben gehoord”, aldus TVI 24. “Niet alleen van onze collega, maar ook van andere mensen die in de buurt waren.”