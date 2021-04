De strijd om de “aalmoes”: schieten vakbonden niet in eigen voet door premie te laten liggen in loonoverleg?

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers ligt voor de zoveelste keer op apegapen. Er komt dus normaal gezien niets in huis van een eenmalige premie in de weinige bedrijven die het vorig jaar ondanks de crisis nog goed hebben gedaan. Enkel een kleine loonsverhoging van 0,4 procent gespreid over twee jaar zit er nog in. Waarom laten de vakbonden die premie liggen? Schieten ze zo niet in eigen voet?