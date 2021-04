Luciano D’Onofrio en twee Luikse zakenmannen opgepakt, Antwerp: “Club niet rechtstreeks betrokken”

François Fornieri, oprichter en belangrijkste aandeelhouder van het Luikse farmabedrijf Mithra, is woensdag door de politie ondervraagd in een zaak van mogelijke handel met voorkennis. Dat bevestigen zijn advocaten in een persbericht.

Volgens het blad Le Vif/L’Express zijn woensdag niet alleen Fornieri, maar ook Luciano D’Onofrio (sportief directeur van Antwerp FC) en Samuel Di Giovanni (topman van de bewakingsfirma Protection Unit) ondervraagd. Dat gebeurde door de federale gerechtelijke politie van Luik, met steun van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).

De drie zouden volgens het weekblad overgebracht zijn naar het commissariaat van Saint-Léonard in Luik, waar ze als verdachten werden ondervraagd en van hun vrijheid beroofd. Ze zouden nog niet in beschuldiging zijn gesteld, schrijft Le Vif. Het dossier heeft betrekking op “dubieuze aankopen” van aandelen-Mithra in de periode eind 2018-begin 2019.

Volgens de advocaten van Fornieri maakt dit verhoor deel uit van het normale verloop van het onderzoek naar hun cliënt. Ze wijzen erop dat hij elke inbreuk ontkent. Ook betreuren ze dat dit opnieuw in de openbaarheid komt, terwijl dit onder het geheim van het onderzoek valt.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Club is niet rechtstreeks betrokken”

Antwerp wilde woensdag niet reageren op de ondervraging van haar sportief directeur. Woordvoerder Joost Houtman liet weten dat de Great Old niet zal reageren “omdat de club in deze zaak niet rechtstreeks betrokken is”. “We weten ook niet meer dan hetgeen de voorbije uren in de media is verschenen”, zei Houtman nog.

De zaak zorgt opnieuw voor negatieve aandacht voor voetbalclub Antwerp. De voorbije dagen was er ook al de transfersaga rond Gouden Schoen Lior Refaelov, die volgend seizoen de overstap maakt naar Anderlecht. Vrijdag begint Antwerp aan de Champions’ Play-offs met een thuiswedstrijd tegen bekerwinnaar Racing Genk.