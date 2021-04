Mogelijk eerste zwangere vrouw overleden aan coronavirus in ons land

In een Brussels ziekenhuis is een zwangere vrouw gestorven die besmet was met het coronavirus. Ze was opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Ook de baby zou overleden zijn. Het is wellicht de eerste zwangere vrouw die in ons land overleden is door het coronavirus.

De zwangere vrouw -haar naam of leeftijd is niet vrijgegeven- was opgenomen op de afdeling intensieve zorg omdat haar toestand snel achteruitging. Hoe lang ze zwanger was, wordt om privacyredenen niet vrijgegeven.

Haar overlijden is intussen wel bevestigd door de Brusselse gezondheidsinspectie.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano zegt dat het wellicht om de eerste of toch zeker één van de eerste zwangere vrouwen in ons land gaat die aan Covid-19 stierf of stierven.

“Er zijn intussen al enkele tientallen jonge mensen overleden aan het virus. Maar meestal waren er onderliggende aandoeningen”, zegt Van Gucht.

Of de vrouw die nu overleden is ook voor andere medische problemen gekend was, is voorlopig niet geweten.

Vaccineren

Dat er een verhoogd risico is door Covid-19 tijdens de zwangerschap, is al langer bekend. “Zwangerschap verhoogt het risico op een zwaarder ziektebeeld bij de moeder en op vroeggeboorte bij de baby”, zegt Van Gucht. Het risico op opname en overlijden blijft evenwel nog altijd veel lager dan bij oudere personen of mensen met onderliggende aandoeningen.

Hoeveel zwangere vrouwen in ons land intussen al besmet raakten met Covid-19, is niet bekend. De Brusselse gezondheidsinspectie zegt wel aan Bruzz.be dat er twee weken geleden tien zwangere vrouwen met Covid-19 op de intensieve zorg van verschillende Brusselse ziekenhuizen lagen. Voor Vlaamse ziekenhuizen zijn er geen cijfers. Het UZ Brussel zegt dat ze al zwangere vrouwen hebben opgenomen die besmet waren. Maar meer details kunnen ze niet geven.

Onderliggende aandoeningen die kunnen optreden tijdens de zwangerschap zijn hypertensie of zwangerschapsdiabetes, zeggen gynaecologen. Vandaar dat de Hoge Gezondheidsraad zwangere vrouwen nu ook adviseert om zich zeker te laten vaccineren. Vanaf volgende week kunnen aanstaande moeders een afspraak maken.

“We raden ten stelligste aan dat zwangere vrouwen zich laten vaccineren, zo vroeg mogelijk in de zwangerschap”, zegt professor Van Gucht. “Het vaccin vormt ook geen risico als je een zwangerschapswens hebt of borstvoeding geeft.”