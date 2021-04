Alle leerlingen vanaf 10 mei weer voltijds naar school

Alle Vlaamse leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beslist na overleg met de onderwijspartners en de virologen. Goed nieuws voor leerlingen vanaf het derde middelbaar die sinds de herfstvakantie halftijds de lessen moesten volgen via de computer. Kinderen in de lagere school en in de eerste graad secundair mochten wel al voltijds naar school.