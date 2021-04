Financiële waakhond waarschuwt voor mogelijke “boiler room”-fraude

De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor verschillende ondernemingen die actief zijn op Belgisch grondgebied en die beleggingsdiensten aanbieden zonder daarvoor de toestemming te hebben. Mogelijk gaat het om zogenaamde “boiler rooms”, die consumenten ongevraagd en vaak telefonisch contacteren met een aanbod om aandelen of andere financiële producten te kopen, zegt de FSMA woensdag in een mededeling.

De vennootschappen in kwestie zijn Bruckhaus Quist, Daltium en EMW Capital. De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van deze vennootschappen of om geld te storten op rekeningnummers die zij opgeven. “Hoewel de ‘boiler room’ zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos”, klinkt het.

Bij “boiler room”-fraude worden consumenten doorgaans gelokt met een eerste belegging voor een beperkt bedrag die zeer snel winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument (vaak zwaar) onder druk gezet om steeds meer te beleggen maar die nieuwe beleggingen blijken verlieslatend of de consument slaagt er niet in zijn geld terug te vorderen zonder bijkomende stortingen. Uiteindelijk lukt het de consument nooit om het door hem belegde geld te recupereren. De laatste tijd zijn de aangeboden diensten diverser geworden en worden ook onder andere vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen en beleggingsadvies aangeboden.