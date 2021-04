Dertiger uit Olen krijgt 5 jaar cel voor verspreiden van kinderporno met foto’s van eigen dochtertje

Olen - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Olen tot een gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

De man werd in november 2020 opgepakt nadat zijn echtgenote sms-berichten met foto’s had onderschept op zijn gsm. Op de foto’s was te zien hoe hij in 2019 zijn geslachtsdeel tegen de geslachtsdelen hield van zijn dochtertje van 3 maanden. Onderzoek wees uit dat de man zich al jaren bezig hield met het kinderporno. In 2018 was hij daar al eens voor ondervraagd door de politie.