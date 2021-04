De Watergroep waarschuwt voor frauduleuze mails

De Watergroep, die in 177 gemeenten in Vlaanderen drinkwater levert, waarschuwt woensdag voor frauduleuze mails die verstuurd worden in naam van het bedrijf. Ze roept haar klanten op om de mails niet aan te klikken en zeker geen betalingen uit te voeren op basis van deze mails.

De Watergroep kreeg zelf meldingen van twee types van phishing mails. De afzenders doen zich voor als “Doccle” of “De Watergroep”, maar gebruiken een foutief e-mailadres, klinkt het.

De afzender die zich voordoet als De Watergroep maakt gebruik van de adressen ‘facturatie.noreply@dewatergroep.email’ of ‘noreply@dewatergroep-be.email’. “Maar officiële mailings van De Watergroep versturen we altijd vanuit een e-mailadres met @dewatergroep.be”, waarschuwt het bedrijf. De mailings bevatten ook steeds de klantrekening in het onderwerp.

De afzender die zich voordoet als Doccle gebruikt het e-mailadres ‘noreply@bericht-dewatergroep.email’. Klikt men van hieruit op de betaallink, dan start in het scherm bovenaan met ‘https://www.de-watergroep.online’. Nochtans start een correcte link vanuit Doccle altijd met ‘https://secure.doccle.be’. De Watergroep raadt klanten aan om steeds in te loggen op Doccle om na te gaan of er nog een openstaande factuur is.

Het bedrijf roept op om deze frauduleuze mails niet aan te klikken en via deze weg niet te betalen. Men kan ook melding maken via de website fraude.