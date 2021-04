Manchester United-icoon Ryan Giggs pleit onschuldig in rechtszaak waardoor hij het EK mist als bondscoach

Ryan Giggs is woensdag in Manchester een eerste keer voor de rechter verschenen in de zaak van mogelijke mishandeling van zijn ex-partner en diens jongere zus. De Welshe bondscoach, die door de affaire het EK moet missen, pleitte onschuldig.

De 47-jarige Giggs wordt aangeklaagd vanwege het toebrengen van een lichamelijk letsel bij een vrouw, zijn 36-jarige ex-partner Kate Greville. Verder wordt hij ook beschuldigd van mishandeling van een andere vrouw, de jongere zus van zijn voormalige partner. Dit zou begin november 2020 gebeurd zijn. Giggs maakte zich volgens de aanklager ook schuldig aan dwingend en controlerend gedrag tussen 2017 en 2020.

Giggs, in grijs pak en met mondmasker, antwoordde ‘niet schuldig’ op de schuldvragen, waarna de zaak werd verplaatst naar 26 mei. De hoorzitting duurde slechts dertien minuten. Giggs mag voorlopig geen contact hebben met Kate Greville of haar zus Emma, noch zich naar een adres begeven waar zij zijn.

Foto: REUTERS

Door deze affaire moet Giggs het EK aan zich voorbij laten gaan, zo bevestigde de Welshe voetbalbond al eerder. Hij wordt vervangen door assistent Robert Page. Die zal worden bijgestaan door Albert Stuivenberg (ex-Genk). Page stond ook in de voorbije kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022, waaronder die tegen de Rode Duivels op 24 maart (3-1 zege voor België), aan het roer bij Wales. Dat was ook al het geval bij de laatste drie interlands van de Welshmen in 2020.

Begin november werd Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Kate Greville. De ex-speler van Manchester United ontkende toen alle aantijgingen en werd op borgtocht vrijgelaten.