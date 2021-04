Olietanker ligt stil voor kust van Zeebrugge na corona-uitbraak

Zeebrugge / Brugge - Voor de kust van Zeebrugge ligt momenteel een olietanker voor anker na een corona-uitbraak aan boord. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen.

De olietanker vaart onder Panamese vlag. Het heeft een twintigtal bemanningsleden aan boord, waarvan er al minstens negen positief hebben getest. De meesten van hen vertonen ook symptomen. De kapitein was er erg aan toe, en is met een helikopter van het schip gehaald en overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.

Het schip was onderweg naar de haven van Antwerpen, maar blijft voorlopig liggen voor de kust.