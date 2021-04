Eric Smith ruilt AA Gent definitief voor St. Pauli

De Zweed Eric Smith keert deze zomer niet terug naar AA Gent. De Buffalo’s bevestigen woensdag dat de 24-jarige verdedigende middenvelder op definitieve basis naar FC St. Pauli verhuist. Daar speelt hij sinds januari op huurbasis.

Smith werd in de zomer van 2018 door Gent weggeplukt bij het Zweedse Norrköping. Een jaar later verkaste hij op huurbasis naar het Noorse Tromso. Daar bleef hij vier maanden, tot eind 2019, waarna de Zweed opnieuw werd uitgeleend aan Norrköping tussen mei en december 2020. Sinds begin januari voetbalde hij in de Duitse tweede klasse bij Sankt-Pauli. Daar speelde hij, mede door een kuitblessure, slechts vijf matchen.