BioNTech heeft er “vertrouwen” in dat vaccin werkt tegen Indiase variant van coronavirus

De stichter en directeur van het laboratorium BioNTech, Ugur Sahin, heeft “vertrouwen” in de werkzaamheid van zijn vaccin, dat in samenwerking met Pfizer werd ontwikkeld, tegen de Indiase variant van Covid-19. Dat heeft hij woensdag gezegd. Er wordt nog volop getest, maar “de Indiase variant bevat mutaties die we eerder al bestudeerd hebben en waartegen ons vaccin werkt, wat ons het nodige vertrouwen geeft”, aldus Sahin tijdens een virtuele persconferentie.

De B.1.617-variant, beter bekend als de Indiase variant omdat hij voor het eerst opdook in India, werd inmiddels al “in minstens 17 landen” aangetroffen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Italië en ons land, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het vaccineren als “bolwerk” tegen Covid-19 “zal overeind blijven, daar ben ik van overtuigd”, vervolgde Sahin. BioNTech heeft zijn vaccin al op meer dan 30 varianten getest, en telkens werd er “voldoende immuunrespons” verkregen, voegde hij eraan toe. De wetenschapper gaf ook mee dat het vaccin van BioNTech/Pfizer, dat sinds december vorig jaar in de EU en de Verenigde Staten wordt gebruikt, binnenkort wellicht ook de goedkeuring krijgt van de Chinese gezondheidsautoriteiten.

Hij verklaarde zich voorts voorstander van een versoepeling van de beperkingen voor gevaccineerden, maar “dat moet niet te snel gebeuren, anders creëren we jaloezie.” Wanneer 50 à 60 procent van de Europeanen eind mei of in de loop van juni gevaccineerd zullen zijn, zullen dergelijke wetenschappelijk verantwoorde versoepelingen voor een groot deel van de bevolking mogelijk zijn, besloot Sahin.