“Meest gehate man van Australië” krijgt 10 maanden cel voor wangedrag na auto-ongeluk

Richard Pusey, die door de Australische pers “de meest gehate man van Australië” genoemd wordt, is veroordeeld tot 10 maanden cel. Toen hij tegengehouden werd door de politie, werd de patrouille aangereden door een truck. Pusey filmde de ravage en weigerde te helpen.

Bij aanvang van het proces noemde de rechter Richard Pusey “de meest gehate man van Australië”, door de woede die de zaak opwekte in de media. De 42-jarige hypotheekmakelaar heeft zijn bijnaam te danken aan zijn rol in een gruwelijk ongeluk, waarbij vier agenten om het leven kwamen.

Op 22 april vorig jaar werd de man gecontroleerd door de wegpolitie toen hij te snel reed met zijn Porsche op de autosnelweg. Pusey, die op het moment van de feiten onder invloed was van mdma en cannabis, stond aan de kant van de weg te plassen, toen een trucker het controle over zijn stuur verloor en inreed op de politiepatrouille. In plaats van de hulpdiensten te verwittigen, nam Pusey zijn smartphone en filmde hij scheldend de stervende agenten. “Ziezo, schitterend. Absoluut schitterend”, riep hij onder andere in zijn telefoon. Daarna nam hij de benen. Een dag later gaf hij zichzelf aan.

Persoonlijkheidsstoornis

De rechter heeft hem nu veroordeeld tot 10 maanden cel. In zijn verdict nam de rechter de mentale problemen van de man in acht. Hij noemde zijn gedrag “harteloos, wreed en schandelijk”. Pusey gaf aan spijt te hebben van zijn gedrag. “Zo komen de dingen nu eenmaal uit mijn hoofd”, zei hij in de rechtbank. Volgens zijn verdediging lijdt hij aan een complexe persoonlijkheidsstoornis. Omdat hij al 296 dagen in voorhechtenis zat, komt de man over enkele dagen alweer vrij. De familieleden van de slachtoffers reageren teleurgesteld op de strafmaat. “Vier voorbeeldige helden zijn die dag gestorven. En een lafaard zonder ziel leeft voort”, klinkt het bij de politievakbond.

De truckchauffeur werd eerder deze maand veroordeeld tot 22 jaar cel, meldt BBC News. Ook hij was onder invloed van drugs en was op weg naar een drugdeal.