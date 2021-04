Honderden clandestiene en gecensureerde Belgische kranten uit twee wereldoorlogen online beschikbaar

De clandestiene en gecensureerde Belgische pers uit de twee wereldoorlogen kan geraadpleegd worden in de online catalogus Abraham en op de website The Belgian War Press: dat zijn maar liefst 849 titels. Dat heeft het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) woensdag aangekondigd. Als onderdeel van het Rijksarchief is het CegeSoma het Belgisch expertisecentrum voor twintigste-eeuwse conflictgeschiedenis.

Het gaat om de clandestiene pers die in België verscheen tijdens de twee wereldoorlogen en de gecensureerde pers van 1914 tot 1918. De door de bezetter gedoogde pers van 1940 tot 1944 kan in de leeszaal worden geraadpleegd. In de online catalogus Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vind je kranten terug die tussen 1880 en 2020 gepubliceerd zijn en in bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel worden bewaard. De databank bevat meer dan 11.000 titels, waarvan 849 gelinkt zijn aan The Belgian War Press.

Elke krant beschikt over een dataset met een tiental specifieke gegevens, zoals de verschillende titels die voor de krant worden gebruikt, de plaats van uitgave en de taal van de publicatie. De dataset bevat ook trefwoorden, zoals communistisch en clandestien.

De 849 titels kunnen worden gesorteerd op het type krant, het onderwerp, de taal, het jaar van uitgave en de plaats waar de originelen bewaard worden. Bekijk alles hier.