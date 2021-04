Antwerp-coach Vercauteren hult zich in stilzwijgen over lot van Refaelov: “Geduld, het is voor iedereen moeilijk”

Het is afwachten of Lior Refaelov deel zal uitmaken van de kern van Antwerp voor de eerste wedstrijd in de Champions’ play-off, vrijdagavond thuis tegen bekerwinnaar KRC Genk. Zijn coach Frank Vercauteren wilde woensdag op een persmoment weinig kwijt over de onmiddellijke toekomst van de Gouden Schoen.