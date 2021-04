VN-topman dreigt stekker uit onderhandelingen over Cyprus te trekken

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft ermee gedreigd de onderhandelingen over de Cypriotische kwestie weer stop te zetten. Dat hebben Grieks-Cypriotische bronnen in Nicosia woensdag meegedeeld. Guterres had het informele overleg over het verdeelde eiland dinsdag nog maar opgestart.

Guterres zou ontstemd zijn over de grimmige onderhandelingen, zo klinkt het aan Grieks-Cypriotische kant. De Turkse Cyprioten bevestigen enkel dat de gesprekken zeer moeilijk verlopen.

De VN-topman had dinsdag in Genève informele gesprekken opgestart om te bemiddelen in de al bijna vijftig jaar aanslepende kwestie. De twee presidenten, de Grieks-Cyprioot Nikos Anastasiades en de Turks-Cyprioot Ersin Tatar, nemen deel aan het beraad. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië worden betrokken bij het overleg.

Nieuwe conferentie

Guterres wil de mogelijkheden nagaan voor het organiseren van een nieuwe conferentie, die moet leiden tot het beëindigen van de tweedeling van Cyprus.

De Grieks-Cyprioten zijn, in overeenstemming met de VN-resoluties, voorstander van een federale staat met twee deelgebieden en een sterke centrale regering. De Turks-Cyprioten pleiten dan weer voor twee onafhankelijke staten. Cyprus raakte in 1974 verdeeld. De Grieks-Cyprioten leven voornamelijk in het zuiden en de Turks-Cyprioten in het noorden. Verschillende vredesonderhandelingen zijn op niets uitgedraaid.