Boze fans van Manchester United vallen huis van ontslagnemende Ed Woodward aan

Dat Manchester United wou toetreden tot de Super League blijft de fans beroeren. Volgens Sky Sports vielen gemaskerde demonstranten vorige week het landhuis van vicevoorzitter Ed Woodward aan.

Kort daarvoor waren twintig supporters naar het oefenterrein in Carrington getrokken om er te protesteren tegen hun betrokkenheid bij de inmiddels ter ziele gegane Europese Super League. Daar zouden de toegangspoorten zijn beschadigd. De hoofdingang werd geblokkeerd. Coach Ole Gunnar Solskjaer en hulptrainers Darren Fletcher en Michael Carrick en middenvelder Nemanja Matic moesten de gemoederen bedaren.

Sommige spelers, en ook leden van het beloften- en vrouwenteam, konden niet trainen. De politie werd erbij gehaald, maar die kwamen niet tussen. Daarna zouden enkelen zich dus begeven hebben naar het huis van Woodward.

Kort na het opdoeken van de Super League nam Woodward ontslag. Het was de tweede keer in 16 maanden dat Woodward het doelwit is van demonstranten bij hem huis. Er werd wel geen ernstige schade aangericht en niemand raakte gewond bij de aanval.

United liet weten dat Woodward pas eind 2021 afscheid neemt. Hij is een tussenpersoon van de familie Glazer, eigenaars van de club.