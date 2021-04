Zes jaar cel voor Youtuber die vriendin doodde tijdens livestream na donatie van kijker

Een Russische Youtuber is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor de verwondingen die hij had toegebracht aan zijn eigen lief tijdens een livestream, waarna zij overleed. Hij was door een kijker betaald om haar te mishandelen.

De 30-jarige Stanislav Reshetnikov, op Youtube bekend als vlogger ReeFlay, werd eind vorig jaar wereldnieuws toen hij in een gruwelijke livestream zijn lief, Valentina ‘Valya’ Grigoryeva (28), verbaal en fysiek mishandelde. Kijkers konden toen vaststellen hoe hij haar toeriep dat ze stonk en haar een prostituee noemde, waarna hij haar herhaaldelijk sloeg en haar vervolgens in haar ondergoed buitensloot op het terras bij vriestemperaturen. Toen hij haar weer binnen liet, oogde ze al dood. Hij probeerde haar vergeefs nog te reanimeren en werd niet veel later opgepakt door de politie.

Hij bekende bij de agenten dat hij haar op het hoofd geslagen had en ook de andere feiten gepleegd had. De dertiger zei ook dat hij 900 euro had gekregen van een van zijn volgers om zijn vriendin te mishandelen, en dat bleek te kloppen. Hij had daar nota bene zelf een oproep toe verspreid, omdat het hem een lucratieve en leuke stunt leek.

Voor een rechter in Moskou riskeerde hij een celstraf van vijftien jaar. Woensdag werd hij uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar gevangenis voor bewuste slagen en verwondingen met een object als wapen die geleid hebben tot de dood van het slachtoffer door nalatigheid. Hij barstte in tranen uit bij het aanhoren van dat vonnis.