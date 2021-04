Vereniging overhandigt petitie met meer dan 2.000 handtekeningen aan minister Vandenbroucke over langetermijneffecten Covid

De patiëntenvereniging ‘Ook dit is covid’ heeft woensdag een petitie overhandigd aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daarmee wil ze erkenning vragen voor de langetermijneffecten van een besmetting met het coronavirus. “We moeten werk maken van een beleid dat daar een antwoord op geeft”, zo reageerde de minister. De Kamercommissie Volksgezondheid keurde een recent een resolutie goed over de erkenning van langetermijn Covid.

Onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat 10 pct van wie een coronabesmetting opliep na meer dan 5 maanden nog klachten heeft, zegt Ann Li van de patiëntenvereniging. Het gaat daarbij onder meer om vermoeidheid, maar ook problemen met het geheugen of de concentratie, spierpijn en gewrichtspijn en blijvend smaak- en geurverlies. De patiëntenvereniging ‘Ook dit is covid’ startte een half jaar geleden een petitie op om erkenning te vragen voor die langetermijneffecten van de ziekte. Die petitie, met meer dan 2.000 handtekeningen, overhandigde ze woensdag aan minister Vandenbroucke.

“Covid is niet alleen een ernstige ziekte, maar ook een ziekte die heel lang kan duren en een groot deel van je leven kan verwoesten. Wij moeten werk maken van een beleid dat daarop antwoord geeft”, zei minister Vandenbroucke. “Artsen moeten dit soort van situatie herkennen en weten hoe ze die moeten aanpakken. Dat moet worden omgezet in richtlijnen voor goede praktijk voor de behandeling van langdurige covid. Dat is een eerste opdracht”. Minister Vandenbroucke benadrukte ook dat de revalidatiediensten voldoende uitgerust moeten zijn daarvoor.

De Kamercommissie Gezondheid keurde recent unaniem een resolutie goed waarin ze de regering oproept patiënten met langdurige Covid-klachten erkennen en ondersteunen. Binnenkort buigt de plenaire Kamer zich nog over de tekst.