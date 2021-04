Belgische zestiger die 4.000 mensen oplichtte voor in totaal 13 miljoen euro na 8 jaar op de vlucht opgepakt in Spanje

Acht jaar is hij op de vlucht geweest, maar de 63-jarige Luikse oplichter Paul Halleux is nu toch opgepakt door de Spaanse politie. Hij werd gearresteerd in het huis waarin hij daar woonde in Alicante, in de buurt van Benidorm.

De naam van Paul Halleux staat al sinds 2012 op de lijst van Belgen die gezocht worden door de autoriteiten. Tussen 2008 en 2012 zou hij meer dan 4.000 mensen opgelicht hebben in België, Frankrijk en Zwitserland voor in totaal goed 13 miljoen euro. Aan elk van hen beloofde de Luikenaar hun geld te gebruiken voor sportweddenschappen via Cashcash 21 en Magic Prono, waarmee ze volgens hem niet konden verliezen.

Geen van de slachtoffers zag iets van dat ingelegde geld terug. Hij zou het gebruikt hebben om wagens en goudstaven te kopen, zijn familieleden dure cadeaus te geven en zichzelf haarimplantaten te laten zetten. Voor die oplichting werd hij in september 2019 door de correctionele rechtbank in Luik bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel en 180.000 euro boete. Zijn zus, die betrokken was bij de feiten, kreeg een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een gedeeltelijke voorwaardelijke boete van 27.500 euro.

De man werd deze week opgepakt in zijn woning in het Spaanse Alicante. Hij is overgebracht naar Madrid, waar zal beslist worden over een eventuele uitlevering aan ons land.