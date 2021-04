EU moet zich voorbereiden op “moeilijke momenten” met Rusland: Josep Borrell ziet drie redenen tot ongerustheid

De Europese Unie moet zich voorbereiden op ‘moeilijke momenten’ met Rusland, waarschuwt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlandse beleid. Volgens hem lijkt Moskou bewust gekozen te hebben voor escalatie met het westen.

“Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op een lange en moeilijke periode in onze relaties met Rusland”, verklaarde Borrell voor het Europees Parlement in Brussel. “Onze relaties met Rusland blijven aftakelen en zitten op het laagste niveau. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat deze negatieve tendens zich doorzet en op nog gevaarlijke niveaus uitkomt.”

Drie redenen tot ongerustheid

Voor Borrell zijn de militaire ontplooiing aan de grenzen met Oekraïne, het lot van dissident Aleksej Navalny en de diplomatieke crisis met Tsjechië drie redenen tot ongerustheid. Hij riep Rusland op “de provocaties” te staken. “Op dit ogenblik toonde (Rusland) niet de minste bereidheid een einde te maken aan het conflict in Oekraïne of om de territoriale integriteit (van Oekraïne) te aanvaarden”, klonk het.

“De Russische troepen zijn begonnen met de terugtrekking, maar ze zijn lang gebleven”, zei hij nog. Aan de grens met Oekraïne en in de gebieden onder controle van de pro-Russische separatisten, namen 100.000 militairen deel aan de operaties, aldus Borrell. “Deze daden zijn onaanvaardbaar.”

Geen escalatie aanmoedigen

Volgens Borrell wil Europa geen escalatie aanmoedigen. “Niettemin zullen we de intimidatietactieken niet aanvaarden.”

“We moeten dus een modus vivendi bepalen die dient om de permanente confrontatie met een buur te vermijden, die lijkt te hebben beslist zich te gedragen alsof we tegenstanders zijn.”