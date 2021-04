Documentaire 'Zij zijn Anderlecht' zet vrouwenvoetbal in de kijker: “Mensen zullen zien hoeveel wij moeten opgeven”

Play Sports zendt vanavond de documentaire ‘Zij zijn Anderlecht’ uit, een blik achter de schermen bij de vrouwenploeg van paars-wit. “De mensen zullen nu zien hoeveel wij moeten opgeven”, zegt verdedigster Laura De Neve (26). Ze doelt daarmee op het gegeven dat bijna alle speelsters het voetbal combineren met een andere job, een aspect dat uitgebreid aan bod komt.

Na ‘Mauve’, de serie over de mannenploeg van Anderlecht, is er nu ook ’Zij zijn Anderlecht’, een eenmalige documentaire over de vrouwenploeg. De landskampioen is gevolgd van bij het begin van het seizoen tot in februari. “In de kleedkamer, op de bus: de camera’s waren er altijd, dat zijn we niet gewoon”, zegt verdedigster Laura De Neve. ”Het was een beetje onwennig, maar de camera in de kleedkamer was onbemand en dan vergeet je dat. Dat zal de mooiste beelden opleveren.”

De Neve is zelf niet iemand die erop kikt om op televisie te komen. “Ik vind het eerder wat ongemakkelijk om mezelf op tv te zien omdat ik niet graag in de spotlights sta, maar het is voor het goede doel: het vrouwenvoetbal in de kijker zetten en de mensen laten zien hoe het eraan toegaat bij ons”, zegt ze. ”Het is leuk dat Telenet een hele documentaire aan ons gewijd heeft. Live kijken zal niet lukken, want we zijn aan het trainen straks om 21u. Ik zal het herbekijken samen met mijn familie.”

Verloning

De Anderlecht-verdedigster hoopt dat de kijkers na de uitzending nog meer beseffen dat het leven van een voetbalster niet altijd even makkelijk is. “De mensen zullen zien dat we er heel veel voor moeten opgeven”, aldus De Neve. ”We werken nog naast onze sport. Als de mensen beelden zien van iemand die zich moet haasten van haar werk naar de training, opent dat misschien hun ogen. Zelf werk ik achttien uur per week als zorgverlener, omdat ik het leuk vind om iets erbij te doen en vooral omdat ik niet genoeg verdien met voetballen.”

Naar Europese subtop?

In de documentaire is onder meer een gesprek te zien tussen CEO Jos Donvil, voorzitter Wouter Vandenhaute en enkele speelsters. Ze discussiëren over de verloning. “Met de nieuwe CEO en voorzitter merk je dat ze nog meer vooruit willen met de vrouwenwerking”, zegt De Neve daarover. ”In België zijn we al top, maar we willen naar de Europese subtop. Daarvoor zijn nog meer financiële middelen nodig. Ik hoop dat die er komen.”

