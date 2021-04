Man tegen man, spelers van PSG en Manchester City tegen elkaar afgewogen: welke miljardenploeg scoort op papier het best?

Paris Saint-Germain neemt het vanavond in eigen huis op tegen Manchester City in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Een clash tussen twee basiselftallen met een waarde van meer dan 500 miljoen euro. Dan zijn wij natuurlijk benieuwd hoe die dure vogels het er individueel van afbrengen tegen hun concurrenten aan de overkant.

Doel: Navas vs. Ederson

Alhoewel het verschil in transferwaarde 46 miljoen euro is, is het verschil in kwaliteit niet zo groot. Keylor Navas (10 miljoen euro) liet zijn klasse nog maar eens zien in de ...