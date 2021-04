Twee Londense agenten aangeklaagd voor selfies op plaats van moord

Twee agenten van de Londense politie zijn aangeklaagd omdat ze selfies hadden genomen op de plaats waar een dubbele moord had plaatsgevonden. Dat heeft het Britse parket meegedeeld. De twee hadden de foto’s ook gedeeld.

De twee intussen geschorste agenten, Deniz Jaffer en Jamie Lewis, zullen op 27 mei voor de rechtbank van Westminster verschijnen.

De twee verdachten zouden de feiten gepleegd hebben bij het onderzoek naar de dood van twee zussen - Nicole Smallman (27) en Bibaa Henry (46) - die op 6 juni 2020 werden doodgestoken in een park in Wembley, in het noordwesten van Londen.

Volgens Britse media namen ze foto’s van zichzelf bij de levenloze lichamen van de twee vrouwen. De afbeeldingen werden daarna via WhatsApp gedeeld. De moeder van de slachtoffers had vorig jaar bij de openbare omroep BBC al aangeklaagd dat haar dochters werden “ontmenselijkt”.

Een 18-jarige man, Danyal Hussein, zal in juni moeten terechtstaan als verdachte voor de dubbele moord.