Europese Unie trekt 15 miljard euro uit voor ruimtevaartprogramma

Het Europees Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor het bundelen van de verschillende ruimtevaartprogramma’s van de Europese Unie. Voor de periode 2021-2027 wordt zo’n 14,9 miljard euro ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling om de belangrijkste programma’s Galileo, Copernicus en Egnos verder te zetten en nieuwe programma’s rond onder andere satellietcommunicatie en ruimtebewaking toe te voegen.

“Europa heeft alles in huis wat nodig is om op vlak van ruimtevaart een wereldleider te worden”, verklaarde Europees commissaris Thierry Breton, die onder meer voor ruimtevaart bevoegd is. Het talent, de industrie en de technologie zijn voorhanden, maar er is geen tijd te verliezen, klonk het.

De Europese Commissie stelde al in juni 2018 haar nieuwe ruimtevaartprogramma voor, met als opzet de bestaande en nieuwe ruimtevaartgerelateerde activiteiten in een enkel “vereenvoudigd en flexibel” programma bijeen te brengen. Door alle programma’s te bundelen wil Europa “de continuïteit van de investeringen in de ruimtevaartactiviteiten van de EU waarborgen, wetenschappelijke en technische vooruitgang stimuleren en ondersteuning bieden voor het concurrentievermogen en het innovatievermogen van de Europese ruimtevaartindustrie”. Daarnaast moet het ook de acties van de EU op gebieden zoals hoogperformante computersystemen, klimaatverandering en veiligheid ondersteunen.

Het grootste deel van het uitgetrokken budget gaat naar Galileo en Egnos, de mondiale en regionale satellietnavigatiesystemen van de EU. Daarna is het Europese aardobservatieprogramma Copernicus aan de beurt. Nieuwe Copernicusmissies, zoals monitoring van de CO2-emissies, moeten Europa in staat stellen om op technologisch gebied een voortrekkersrol in te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Voorts zijn er financiële middelen voorzien voor de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsonderdelen, in het kader van onder andere het SSA-programma (Space Situational Awareness) en het GOVSATCOM-programma voor beveiligde overheidscommunicatie.