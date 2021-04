Nieuw stadion Feyenoord dichterbij na haalbaarheidsstudie

De kans is weer een stuk groter dat het Nederlandse Feyenoord vanaf 2025 in een nieuw stadion voetbalt.

Een haalbaarheidsstudie heeft duidelijk gemaakt dat de Rotterdamse club er in het eerste seizoen in een nieuw stadion ruim 7,5 miljoen euro op vooruit gaat in vergelijking met nu. In totaal zou Feyenoord dat seizoen uitkomen op 25,4 miljoen aan inkomsten. Voor Feyenoord zijn die uitkomsten reden om akkoord te gaan met de zogeheten businesscase.

Nu zijn nog twee stappen nodig om tot een definitief akkoord over een nieuw stadion te komen. De laatste 15 procent van de financiering moet geregeld worden en er moet nog een akkoord komen over de bouwkosten. Feyenoord verwacht dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar rondkomt en dat volgend jaar kan worden begonnen met de bouw van het stadion, dat een belangrijk onderdeel wordt van Feyenoord City, een nieuwbouwwijk met 3770 woningen.

De gemeenteraad van Rotterdam ging in december akkoord met de plannen.