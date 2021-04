Gletsjers smelten steeds sneller: “Vooral in de Himalaya is de situatie zorgwekkend”

Bijna alle gletsjers in de wereld smelten steeds sneller. Vooral in de Himalaya kan dat voor problemen zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team onder leiding van ETH Zürich, een Zwitserse universiteit, dat het smelttempo van 220.000 gletsjers bestudeerde. Ze stelden vast dat die gletsjers tussen 2000 en 2019 gemiddeld 267 miljard ton per jaar verloren.

De snelst smeltende gletsjers bevinden zich in Alaska, IJsland en de Alpen. Ook de gletsjers in het Pamirgebergte, de Hindoekoesj en de Himalaya worden zwaar getroffen. “De situatie in de Himalaya is bijzonder zorgwekkend”, zegt een onderzoeker aan de ETH Zurich en de universiteit van Toulouse. “Als de gletsjers nog sneller smelten, kunnen mensen in landen als India en Bangladesh binnen enkele decennia te kampen krijgen met water- of voedseltekorten.”

De onderzoekers stelden ook vast dat het smelttempo in enkele gebieden is vertraagd. Daar horen gletsjers in Groenland, IJsland en Scandinavië bij. Het is het gevolg van een meteorologische afwijking in de Noord-Atlantische Oceaan die tussen 2000 en 2019 voor meer neerslag en lagere temperaturen zorgde.

Het internationale team bestudeerde alle gletsjers, met uitzondering van de ijskappen in Groenland en Antarctica. De onderzoekers analyseerden gedurende achttien maanden satellietgegevens met behulp van een supercomputer. De bevindingen zullen opgenomen worden in het volgende evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, dat dit jaar wordt gepubliceerd. “De wereld moet nu echt in actie komen om het ergste scenario van klimaatverandering te voorkomen”, benadrukt een van de onderzoekers.