Ophef in VS: topman NRA probeert olifant dood te schieten in Botswana

Wayne LaPierre, een topman van de Amerikaanse wapenlobbygroep NRA, is in opspraak gekomen door de publicatie van een video waarin te zien is hoe hij in Botswana op klungelige wijze een olifant probeert dood te schieten. De beelden dreigen een nieuwe klap voor het imago van de NRA te vormen.

De beelden, die al dateren uit 2013, maakten deel uit van een documentaire die gesponsord werd door de NRA. Maar er werd uiteindelijk beslist om de beelden nooit uit te zenden, uit vrees voor een “public relations fiasco”, zo schrijft The New Yorker, dat de video nu samen met The Trace alsnog heeft verspreid.

Concreet is in de video te zien hoe LaPierre in het Afrikaanse land Botswana deelneemt aan een olifantenjacht. Hij schiet op een van de dikhuiden kort bij hem, maar het dier raakt enkel gewond. Daarop wordt LaPierre door een gids nog dichter bij de olifant gebracht, maar hij mist opnieuw. Na nog enkele pogingen wordt het dier uiteindelijk door iemand anders afgemaakt.

Veel kritiek

De beelden leiden tot heel wat kritiek. “Het is verachtelijk om LaPierre’s brutale en onhandige afslachting van dit prachtige schepsel te zien. Geen enkel dier zou zo mogen lijden”, zegt Tanya Sanerib van het Center for Biological Diversity in een verklaring.

“Dit is hoe Wayne LaPierre erin slaagt zowel jagers als wapenbezitters van zich te vervreemden: omdat hij niet alleen onmenselijk, maar ook een vreselijke schutter is”, klinkt het dan weer bij Shannon Watts van Moms Demand Action, een organisatie die strijdt tegen de verspreiding van wapens in de VS.