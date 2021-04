De meestergokker bleek een meesterlijke oplichter: Paul Halleux (63) na acht jaar op de vlucht opgepakt in Spanje

Paul Halleux (56) beweerde dat hij een onfeilbaar systeem had om te gokken op sportwedstrijden. Het bleek vooral een perfect systeem om in drie jaar tijd meer dan 4.000 mensen te bedonderen en hen 15 miljoen euro af te troggelen. Halleux kreeg zijn slachtoffers bovendien zover dat ze voor hem ook geld ontfutselden van hun familie en vrienden. Acht jaar lang bleef hij onvindbaar voor de politie, maar nu is hij in Spanje toch tegen de lamp gelopen.