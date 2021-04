Pro League discussieert over overgangsjaar voor beloftenploegen die naar 1B willen

Maxime De Cuyper en ploegmaats vieren een goal tegen Westerlo. Club NXT werd laatste in 1B, maar in Brugge vinden ze het experiment geslaagd. Foto: BELGA

De raad van bestuur van de Pro League zat woensdag opnieuw samen over de competitie. De belangrijkste twistpunten zijn een extra seizoen met achttien ploegen in 1A – volgend seizoen zouden er normaal gezien drie clubs zakken om zo opnieuw naar zestien te gaan – én de integratie van beloftenploegen in 1B.

Momenteel wordt er gediscussieerd over een voorstel om de beloftenploegen pas vanaf het seizoen 2022-2023 te laten meespelen in 1B. Volgend seizoen zou er dan een overgangsjaar komen waarin de clubs die hun beloften in 1B willen integreren het eerst tegen elkaar opnemen in een aparte reeks. De vier beste beloftenploegen zouden dan vanaf het seizoen 2022-2023 worden toegevoegd aan 1B. Een akkoord kwam er woensdag nog niet uit de bus. Op 6 mei wordt er opnieuw vergaderd.