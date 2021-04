Per ongeluk geloosde inkt kleurt riviertje in Wallonië felblauw

Een klein riviertje in Ghlin, bij Bergen, kleurt al enkele dagen felblauw. Het Waalse overheidsagentschap SPW heeft nu de oorzaak gevonden: er is per ongeluk blauwe inkt gelekt bij een lokale drukkerij. Vrijdag kunnen de opkuiswerken beginnen.

Een inktreservoir van ongeveer 400 liter zou beschadigd geraakt zijn en de inkt zou via een afvoerputje in het riviertje terechtgekomen zijn, aldus een woordvoerder van de SPW. Het water is vervuild over een afstand van circa 150 meter.

De overheidsdienst zal nu nog nagaan of de inkt schadelijk is voor het milieu. Er wordt een reinigingsbedrijf ingeschakeld, dat vanaf vrijdag aan de slag kan. De factuur gaat naar de drukkerij.