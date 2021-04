Sportief directeur Peter Verbeke laat Anderlecht stap voor stap herleven: “Ik geloof dat Kompany de Champions League kan winnen”

Gedaan met sollen met Anderlecht. Paars-wit zit in de Champions’ play-offs, is zeker van Europees voetbal en kaapte deze week Gouden Schoen Lior Refaelov weg bij Antwerp. Als RSCA zondag ook wint op Club Brugge, kunnen Kompany en co. nog dé verrassing van de finalestrijd worden. Tijd voor een gesprek met sportief directeur Peter Verbeke (38), de architect des huizes. “Laten we vooral nederig zijn in de play-offs.”