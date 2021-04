Waarom Club Brugge-coach Philippe Clement zich plots op sociale media waagt: “Het buitenland en de supporters kijken mee”

Laat Philippe Clement (47) binnenkort op Instagram zien wat hij daags voor de wedstrijd eet, om na de match op Twitter uit te leggen waarom Club Brugge nu juist met twee in plaats van drie centrale verdedigers speelde? Het kan. De coach van blauw-zwart zit sinds deze week op sociale media. Binnenkomen deed hij met een blits logo en dito aankondigingsfilmpje. “Het verbaast mij niet dat Philippe Clement de eerste coach is in België die het op deze manier aanpakt”, aldus professor digitale media Michaël Opgenhaffen.