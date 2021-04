Experts over ‘Bonnie & Clyde’: “Grote kans dat ze opnieuw hervallen”

Olen -

Volgens de gerechtsexperts die Marco Laudet (46) en Ashley Van De Velde (36) onderzochten, is de kans zeer groot dat de twee ooit opnieuw hervallen. Ze hebben allebei een persoonlijkheidsstoornis, en geen schuldbesef. Bovendien bleek de combinatie van de twee persoonlijkheden een gevaarlijke, toxische relatie: “Ze hebben elkaar versterkt. Eén en één, is in hun geval drie.”