Vijf keer meer mensen ontslagen wegens ‘medische overmacht’

Er zijn in 2020 fors meer werknemers wegens ‘medische overmacht’ aan de deur gezet. Een werkgever kan je niet ontslaan wegens ziekte, maar wel overmacht inroepen als er geen zicht is op beterschap.

HR-dienstverlener Partena Professional telde bij haar klanten meer dan twintigduizend ontslagen, waarvan ruim zeshonderd wegens medische overmacht. Omgerekend is dat 3 procent, tegen 0,5 procent in 2019. In absolute cijfers gaat het om een stijging met 357 procent. Bij andere HR-dienstverleners en bij de FOD Werkgelegenheid waren woensdag geen cijfers beschikbaar.

“De gezondheidscrisis en de bijhorende sociale en economische gevolgen hebben een grote invloed gehad op de toename van het aantal ontslagen om medische redenen”, zegt Wim Demey van Partena Professional. “Veel werknemers werden gediagnosticeerd met een burn-out en in enkele alleenstaande gevallen maakten werkgevers gebruik van Covid-19 om werknemers te ontslaan, om zo de financiële problemen door de pandemie te verlichten.”

Niet alleen de pandemie is de oorzaak, er zijn door nieuwe wetgeving ook scherpere controles op langdurig zieken. Als de werkgever na een re-integratietraject vindt dat werkhervatting definitief onmogelijk is, kan hij of zij medische overmacht inroepen. Dat is zonder ontslagvergoeding, maar wel met ontslagbegeleiding. Ook als werknemer kan je medische overmacht inroepen om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. In beide gevallen heb je recht op een werkloosheidsuitkering.