Valse politieshirts te koop op Chinese webshop AliExpress: wie ze draagt, kan vervolgd worden

Het valse politieshirt is in verschillende kleuren beschikbaar op de website van Aliexpress

De Chinese webshop AliExpress verkoopt T-shirts met daarop het logo van de federale politie en de tweetalige tekst ‘police-politie’ op de rug. Toen de politie dat ontdekte, werd beslist AliExpress in gebreke te stellen.

Het kost je 20,99 dollar (17,32 euro) op AliExpress, leveringskosten niet inbegrepen. Daarvoor krijg je een T-shirt met het logo van de politie en de tweetalige tekst “police-politie”op de rug. Je kan kiezen tussen een wit en een zwart exemplaar.

Dat de Chinese onlineverkoper valse politieshirts verkoopt, is niet naar de zin van de federale politie. “Het gaat om onlineverkoop van kleding met een onrechtmatig gebruik van ons logo. Omdat de verkoop ook naar ons land plaatsvindt, zal de webstore in gebreke worden gesteld”, klinkt het bij de federale politie. “De juridische dienst bekijkt ook hoe ze de bescherming van het geregistreerde politielogo nog zou kunnen verhogen.” De politie waarschuwt ook mensen die mogelijk zo’n shirt hebben gekocht of dat van plan waren. In principe kunnen kopers en dragers van zulke “gelijkende” shirts vervolgd worden voor “aanmatiging van titels”.

Ook de vakbond VSOA reageert. “Goed dat de politie optreedt, want anders zet dit de deur open naar misbruik”, zegt ondervoorzitter Vincent Houssin die de problematiek opentrekt naar eigen land. “Er zou beter ook drastisch opgetreden worden tegen eigen politiekorpsen die de uniformregels breken en zich niet houden aan de normen qua kleur. Dat is verwarrend voor de burger. Ik roep CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op om daar paal en perk aan te stellen.”

Opvallend, gisteravond had AliExpress het T-shirt al van de website en uit het gamma verwijderd. T-shirts van de Nederlandse politie waren wel nog te koop.