Anderlecht zal Lukas Nmecha moeten kopen als het hem wil houden, Mbokani is geen alternatief meer

Even slikken voor Anderlecht. Manchester City wil Lukas Nmecha (22) niet langer uitlenen. ‘The Citizens’ zijn niet van plan om zijn contract tot 2022 te verlengen en sturen aan op een verkoop deze zomer. Grote vraag: heeft RSCA daar de nodige miljoenen voor?

Waar zou Anderlecht staan zonder Lukas Nmecha? De spits was in de competitie goed voor 14 goals en 3 assists en tekende ook in de beker voor drie treffers. Paars-wit stelde dan ook alles in het werk om de topschutter nog een jaar te huren, maar Man City ziet dat precies niet meer zitten. Voor hen lijkt alleen een definitieve transfer mogelijk. Dat is balen voor RSCA, dat nog steeds weinig financiële marge heeft. De marktwaarde van de Duitser wordt geschat op minstens 8 miljoen euro. “Binnen onze budgettaire grenzen doen we alles om Nmecha definitief te kopen”, zegt sportief directeur Peter Verbeke. “Lukas is hier graag, zoekt stabiliteit en kan Europees spelen. Hij wordt omringd met liefde en kan zichzelf ontwikkelen. In het ideale scenario werken we volgend seizoen bijvoorbeeld voort op zijn kopspel, zodat hij ook op die manier meer scoort. De speler heeft best wat inspraak en in zijn laatste contractjaar valt er met City misschien een goeie prijs te regelen. Alleen ligt dat dossier niet in onze handen. Als er straks een club met 15 miljoen komt, moeten we passen.”

Sowieso is er al interesse uit Duitsland en Spanje. Bovendien speelt Nmecha met Duitsland ook nog de eindronde van het EK voor beloften en kan hij zich daar extra in de kijker spelen. Her en der wordt beweerd dat Man City wel een geste zou willen doen voor ex-speler Vincent Kompany, maar dat wordt ontkend. In deze big business is er geen plaats voor romantiek en emoties. Ze malen er niet om. “We werken er wel hard op”, geeft Verbeke nog mee.

Geïnformeerd naar Dieu

In april polste RSCA wel al naar de transfervrije Antwerp-spits Dieumerci Mbokani (35) als mogelijk alternatief. Dieu is ondertussen op leeftijd, maar trof toch ook alweer 11 keer raak. Toch heeft Anderlecht die piste ondertussen verlaten. Verbeke: “We informeerden bij zijn makelaar naar Mbokani’s contract­situatie. Voor we zo’n dossier beginnen moeten we alle details kennen, maar Mbokani lijkt geen optie voor ons.”

De enige speler die de Brusselaars wegplukken bij de Great Old zal dus Lior Refaelov zijn. Of Antwerp Mbokani nog een nieuw contract aanbiedt, is voorlopig onduidelijk.