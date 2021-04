Lior Refaelov stoomt zich bij Antwerp klaar voor basisplaats tegen Genk

Lior Refaelov (35) bereidt zich voor op de match tegen Genk morgen. Niemand bij Antwerp heeft hem laten weten dat hij niet inzetbaar is.

Refaelov was gisteren, tijdens de eerste tactische training richting de match van morgenavond, zoals verwacht nog van de partij. En dat Frank Vercauteren nog op de Gouden Schoen rekent, is duidelijk. Hij integreerde hem in zijn basiself, wat dus aangeeft hij dat hij tegen Genk zomaar aan de aftrap kan staan.

De coach van Antwerp bleef wel vaag tijdens zijn persbabbel. “Wat ik kwijt wil over Refaelov?”, aldus Vercauteren. “Iets en niets. Hij traint nog mee, ja, en in principe morgen (vandaag, red.) ook. Tenzij er iets anders uit de bus komt. De club zal nog wel communiceren. Voorlopig vraag ik geduld te oefenen, hoewel ik weet dat dat voor sommigen moeilijk is.”

Over Refaelovs transfer naar Anderlecht spreekt Vercauteren zich evenmin uit. “Ik heb daar geen mening over, en meestal is mijn mening toch niet de juiste. Dus waarom zou ik die kenbaar maken? Ik ga er wel nog één ding over zeggen: het is niet Refaelov tegen ik-weet-niet-wie. Het is Antwerp tegen Genk. En al de rest, of dat nu een invloed heeft of niet, is verloren tijd en energie.”