Kevin De Bruyne tegen PSG alweer verkozen tot man van de match: “De druk is enorm”

Manchester City heeft woensdagavond een gouden zaak gedaan in zijn heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Op bezoek bij Paris Saint-Germain won het met 1-2. Bij de rust keek City nog tegen een achterstand aan, maar mede dankzij de gelijkmaker van Kevin De Bruyne keerde het in de tweede helft de situatie helemaal om.

“De druk is enorm en misschien hebben sommige spelers dat gevoeld, want ons eerste half uur was niet goed”, zei de Rode Duivel, verkozen tot man van de match, na afloop. “Na rust waren we veel comfortabeler aan de bal, vonden we de ruimtes en toonden we dat we ongelofelijk veel kwaliteit hebben. Dit is een heel belangrijke zege. Maar we zijn nog altijd maar halfweg. Het wordt nog een zware terugwedstrijd.”