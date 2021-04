Legia Warschau alleen recordhouder met vijftiende landstitel in Polen

Legia Warschau is woensdagavond voor de vijftiende keer landskampioen van Polen geworden.

De club uit de hoofdstad hoefde daarvoor zelf niet in actie te komen, maar profiteerde van puntenverlies van eerste achtervolger Rakow Czestochowa, dat niet verder geraakte dan een scoreloos gelijkspel tegen Jagiellonia Bialystok. Rakow en Pogon Szczecin hebben met nog drie speeldagen te gaan een achterstand van negen punten op Legia, dat beter deed in de onderlinge duels en zo zeker is van de titel.

Voor Legia is het de zevende landstitel in de laatste negen seizoenen en de vijftiende in totaal. Daarmee zijn ze nu alleen recordhouder. Ruch Chorzow en Gornik Zabrze tellen veertien landstitels, Wisla Krakau heeft er dertien.