Somalische president ziet af van verlenging ambtstermijn

De Somalische president Mohamed Farmaajo heeft woensdag bekendgemaakt zijn ambtstermijn niet te verlengen. Hij buigt daarmee voor druk uit binnen- en buitenland, nadat veiligheidstroepen tijdens botsingen in de hoofdstad Mogadishu deels zijn overgestapt naar de oppositie.

Sinds zijn mandaat begin februari afliep, erkende de oppositie president Mohamed Abdullahi Mohamed, bijgenaamd Farmaajo, al niet meer. Toch ondertekende hij twee weken geleden een wet die zijn mandaat met twee jaar verlengt, zonder verkiezingen. De tekst passeerde niet langs de senaat, hoewel dat moet volgens het wetgevende proces. Het hoofd van de senaat noemde de goedkeuring van de resolutie door het lagerhuis dan ook ongrondwettig.

Sinds begin februari zijn commandanten van zowel de politie als het leger overgelopen naar de oppositie. De partij van Farmaajo en die van de oppositie hadden voor de aankondiging van de president versterkte posities in het centrum van Mogadishu ingenomen. De situatie was gespannen en enkele uren voor dat Farmaajo voor de druk buiigde, hekelde premier Mohamed Hussein Roble de voorgestelde verlenging en riep hij op tot voorbereidingen voor nieuwe presidentsverkiezingen.

De president zei tijdens zijn aankondiging nog dat hij de inspanningen van de premier en andere politieke leiders prees en de verklaringen die ze over verkiezingen aflegden, verwelkomde.

Al-Shabaab

Door de politieke chaos was de vrees ontstaan dat terreurgroep al-Shabaab, dat banden heeft met al-Qaeda, de situatie zou uitbuiten om de macht te grijpen in de omliggende gebieden. De terroristische beweging probeert via bomaanslagen en ontvoeringen de macht over te nemen in het straatarme land in de Hoorn van Afrika en de sharia in te voeren. In het verleden ontvoerde Al-Shabaab bijvoorbeeld duizenden kinderen om hen op te leiden tot strijders. Nu zijn dokters, ­verplegers, onderwijzers, techniekers en ­ambachtslui het doelwit die de keuze krijgen tussen tijdelijk dwangarbeid verrichten of de dood.

De groepering controleert al grote delen van het zuiden en het centrum van Somalië en voeren regelmatig aanvallen en aanslagen uit, meestal tegen de ordediensten maar vaak ook tegen burgers. In maart vielen vermoedelijke strijders van al-Shabaab nog een gevangenis aan waarbij minstens acht veiligheidskrachten stierven. Volgens de terreurgroep konden zo’n 400 gevangenen, onder wie ook vermoedelijke terroristen, toen ontsnappen.