Advocaat Bert Vanmechelen gearresteerd wegens openbare dronkenschap

De Limburgse strafpleiter Bert Vanmechelen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag enkele uren doorgebracht in een Antwerpse politiecel. De advocaat, bekend als de boksende advocaat uit van het VIER-programma ‘Justice For All’, werd gearresteerd nadat hij tot twee keer toe dronken achter het stuur van zijn wagen was gekropen.

Een interventiepatrouille van de politiezone Antwerpen controleerde dinsdagnacht een voertuig dat rondreed na het ingaan van de avondklok. “De bestuurder bleek te diep in het glas te hebben gekeken. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken en de man moest te voet verder”, aldus een woordvoerder van de Antwerpse politie. “Er werd ook een pv opgemaakt voor het overtreden van de coronamaatregelen. Omdat de man weinig aanstalten maakte om zich huiswaarts te begeven, hield een anonieme patrouille van het snelleresponsteam hem even in de gaten. Na enkele momenten van twijfel wandelde de man opnieuw naar zijn wagen, stapte hij in en vertrok hij.”

De bestuurder in kwestie was strafpleiter Bert Vanmechelen, die momenteel Ashley Van de Velde bijstaat voor het hof van assisen in Antwerpen. De anonieme patrouille maakte zich kenbaar en beval Vanmechelen om te stoppen. Tijdens het parkeren reed hij volgens de politie een geparkeerde wagen aan. Gezien de inbreuken werd beslist zijn voertuig te takelen en de man zelf enkele uren bestuurlijk te arresteren voor openbare dronkenschap.

Bert Vanmechelen daagde woensdag niet op tijdens het assisenproces in Antwerpen, waar zijn cliënt Ashley Van de Velde terechtstaat voor de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts. Enkel zijn kantoorgenoot Piet Filipowicz was aanwezig bij het hof.

LEES OOK. De boksende advocaat die niet verlegen is om een straffe uitspraak: “Zijn rechtvaardigheidsgevoel brengt Bert al eens in problemen”