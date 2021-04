Het regent vernietigende kritiek op toeristisch bijgebouw aan Het Steen: “Goedkoop! Schandvlek! Spuuglelijk!”

Antwerpen -

“Kubus zonder glans.” “Spuuglelijk.” “Gemiste kans.” Het toeristisch onthaalcentrum dat opgebouwd wordt aan Het Steen in Antwerpen is sinds vorige week voor een groot stuk zichtbaar. En het verdict van velen is hard. “Reacties zijn normaal bij een gebouw van dit belang”, beseft de architect. “Maar het is nog niet af.”