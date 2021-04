Frankrijk neemt sancties tegen 18 militairen na “oproep tot verzet”

Achttien militairen die een open brief ondertekenden waarin ze waarschuwden voor het risico op een “burgeroorlog” in Frankrijk, moeten zich voor een militaire raad verantwoorden, zei de stafchef van de strijdkrachten woensdag. Volgens generaal François Lecointre kunnen ze worden ontslagen of gedwongen met pensioen te gaan.

De brief, die in een weekblad werd gepubliceerd, leidde tot veel ophef in Frankrijk. In het schrijven wordt de regering aangespoord het land te verdedigen tegen de politieke islam, de “hordes uit de voorsteden”, anarchisten en antiracisme-activisten. De oudgedienden waarschuwen voor een burgeroorlog en een uiteenvallen van Frankrijk.

Premier Jean Castex noemde de inmenging in de politiek door militairen “een initiatief dat ingaat tegen al onze republikeinse principes, van eer en plicht van het leger”. De achttien, onder wie vier officieren, behoorden tot de honderden ondertekenaars van de open brief. “Ik geloof dat hoe groter de verantwoordelijkheden, hoe sterker de verplichting van neutraliteit en het geven van het goede voorbeeld”, zei generaal Lecointre.

De belangrijkste initiatiefnemers van de brief zouden banden hebben met extreemrechtse anti-immigratiebewegingen in Frankrijk. De eerste ondertekenaar, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, voerde in de jaren negentig de beveiliging uit voor de leider van het rechts-populistische Front National, meldde de krant Canard Enchaine.